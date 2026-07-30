Navijači Hajduka razočarani i bijesni: ‘Postali smo sprdnja’

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Nakon što su Bijeli ispustili prednost s Poljuda, klupske društvene mreže doslovno su zatrpane stotinama kritičkih i ironičnih komentara.

Glavnina gnjeva pristalica Hajduka usmjerena je prema treneru Gonzalu Garciji i njegovoj izrazito obrambenoj taktici, koja se na kraju pokazala kobnom. Odluka da utakmicu započne bez Marka Livaje i u prvu postavu gurne 17-godišnjeg Hurama izazvala je posebnu nevjericu.

Garcia nakon poraza Hajduka: ‘Bili smo dobri u ove dvije utakmice’ ANKETA: Tko je kriv za ispadanje Hajduka iz Europske lige? Evo s kim Hajduk igra u trećem pretkolu Konferencijske lige

“Bravo luzeri, da ste imali pet golova prednosti prokockali bi. Vi ste najveća sramota hrvatskog nogometa!”, stoji u jednom od najviših komentara s najviše reakcija, dok drugi oštro napada urugvajskog stratega: “Prevaro urugvajska, zbog svog ega stavljaš malog Hurama sa 17 godina, a Livaja ti sjedi na klupi!”, “Hvala Garcia kukavice”, “Gonzalo Guardiola” i “Bravo Garcia”, dok je jedan komentar posebno istaknuo igru novopridošlog Aleca Van Hoorenbeecka: “Hvala ‘Von Stoperu’ koji nas je podsjetio na stopere iz županijskih liga.”

Kritike nisu zaobišle ni upravljačku strukturu kluba, pri čemu mnogi odgovornost vide u modelu upravljanja: “Zahvaljujući NH-u postali smo sprdnja u Europi! Bravo svima!!!”

Ipak, u moru razočaranja i općeg gnjeva, navijači su primijetili i reakciju Rokasa Pukštasa nakon posljednjeg zvižduka.

“Od svih igrača na terenu nakon što je završila utakmica, samo mali Rokas plače. Jedino je njemu stalo. A dečko je Amerikanac…”, rezonirao je jedan od utučenih navijača.

Pred Hajdukom je sada hitno zbijanje redova jer ih za tjedan dana očekuje popravni ispit u trećem pretkolu Konferencijske lige protiv litavskog Žalgirisa, no jasno je da je povjerenje navijača ponovno narušeno.