Navijači Hajduka nakon pobjede: ‘Garcia nastavlja ponižavati Livaju’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Nogometaši Hajduka pobjedom su započeli ovogodišnji europski put hrvatskih klubova, svladavši na domaćem terenu slovačku Žilinu s 2:0 u prvom ogledu 1. pretkola Europske lige.

Splićani su poveli u 22. minuti golom Roka Brajkovića, dok je novi igrač Hajduka Dalisson u 49. povećao i postavio konačnih 2-0.

Dojmljivi Hajduk! I to se dogodilo: Ta divna splitska noć! Hajduk odgovorio na navode o USKOK-u u klubu: ‘Sve je izmišljeno’ Garcia o zvižducima i odnosu s Livajom: ‘Možda to ne vole…’

U fokusu utakmice bilo je i ostavljanje Marka Livaje na klupi. Odluka trenera Gonzala Garcije nije naišla na odobravanje poljudske publike, koja je ekspresno prešla preko kaosa koji je nastao nakon naprasnog odlaska kapetana sa slovenskih priprema.

Garcia je uoči početka susreta dočekan zvižducima Poljuda, dok je Livaja pri ulasku u igru u 86. minuti pozdravljen ovacijama. Kao i uvijek, nisu svi složni po pitanju krivca za nedavne potrese u klubu i status koji bi najbolji igrač Hajduka trebao imati nakon svega što se dogodilo, ali oni najglasniji rekli su svoje – i na tribinama, i na društvenim mrežama.

“Ponižavanje Livaje nakon onoga da ga je htio uvesti na 4:0 na Rujevici se nastavlja”, “Urotili ste se da ponižavate Livaju”, “Još uvijek ne vjerujem da u ovom Hajduku nema mjesta za jednog Livaju. Jesmo li svi zaboravili o kakvom igraču govorimo? Što još Garcia želi od njega?”, pisali su navijači u komentarima na službenom Facebooku Hajduka.

Osvrnuli su se i na sjajnu igru mladog Roka Brajkovića, koji je zabio prekrasan pogodak za vodstvo Hajduka.

“Šuti, radi, radi i samo radi! Mora ga nagraditi! Bravo Roko!”, “Prekrasno, natrčao se sinoć, zaslužio je Roko ovo!”, “Roko šuti, radi, trenira i borac je na terenu, takve navijači cijene.”

Hajduk uzvratnu utakmicu 1. pretkola Europske lige igra u Žilini idućeg četvrtka u 20:30 sati.