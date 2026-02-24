Najbolji igrač Genka zbog potresa mozga propušta uzvrat s Dinamom

Podijeli :

xPeterxDexVoechtx via Guliver

Genkov ofenzivni vezni nogometaš Konstantinos Karetsas (18) propustit će u četvrtak utakmicu s Dinamom u Europskoj ligi nakon što je zadobio blagi potres mozga, priopćio je belgijski klub u ponedjeljak.

Karetsas je u nedjelju tijekom prvenstvene utakmice sa Standardom iz Liega napustio teren u 85. minuti nakon što je na njega snažno startao branič Ibrahim Karamoko.

“Pri tom je nesretno pao. U ponedjeljak je ‘Kos’ bio podvrgnut dodatnim neurološkim testovima i CT pregledu. Utvrđeno je da je zadobio blagi potres mozga”, naveo je Genk u priopćenju objavljenom na klupskoj internetskoj stranici.

“Naš medicinski tim strogo se pridržava FIFA-inog protokola za potres mozga pa pomno prati njegov oporavak. Utakmica Europske lige protiv Dinama iz Zagreba je prerana za njegov povratak na teren”, dodao je.

Genk je izvijestio da Karetsas, zajedno s medicinskim timom, čini sve kako bi u nedjelju ponovno bio spreman za prvenstvenu utakmicu s Gentom.

Sedmoplasirani Genk je u nedjelju izgubio doma s 0:3 od osmoplasiranog Standarda.

Na istom terenu će u četvrtak ugostiti Dinamo, nakon što je prošli tjedan pobijedio s 3:1 u Zagrebu u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u osminu finala Europske lige.

Karetsas je na Maksimiru bio asistirao iz kornera za prvi gol Genka u 15. minuti kada je kapetan Bbryan Heynen zabio glavom. Pet minuta kasnije je pokrenuo kontranapad iz kojeg su Belgijanci došli do vodstva od 2:0.

Mladi grčki reprezentativac rođen u gradu Genku, kojeg specijalizirana stranica Transfermarkt procjenuje na 28 milijuna eura, ove sezone je upisao 37 nastupa uz 16 asistencija i tri gola.