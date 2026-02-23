Najbolji igrač Genka se ozlijedio, ali neće propustiti okršaj s Dinamom?

Podijeli :

xPeterxDexVoechtx via Guliver

Dinamo čeka uzvrat playoffa Europa lige protiv Genka u Belgiji u četvrtak od 21 sat.

Genk je prošlog četvrtka na Maksimiru protiv Dinama slavio s visokih 3:1 pa imaju ‘dobru zalihu’ pred uzvrat pred domaćom publikom. Za vikend je Genk doživio težak poraz 3:0 od Standard Liegea.

“Malo se vraćamo na pogreške koje smo napravili u prošlosti. Nažalost, postoje dani koje želite izbjeći, ali pobjeđujemo zajedno i gubimo zajedno”, rekao je trener Nicky Hayen.

Poraz nije bio jedini udarac za momčad Genka. Naime u 85. minuti je zbog ozljede mora s terena izaći najskuplji i najbolji igrač Genka, 18-godišnji Grk Konstantinos Karetsas.

Prema prvim prognozama trebao je propustiti uzvrat s Dinamom, sumnjalo se na potres mozga i ozljedu vrata, što bi značilo da ga čeka stanka od najmanje tjedan, dva.

No, dodatni pregledi pokazali su da nije bio u pitanju potres mozga te bi se mogao oporaviti do četvrtka i zaigrati protiv Dinama.