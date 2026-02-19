Na Maksimir stiže čudesni tinejdžer od kojeg se očekuju velike stvari: ‘Ne gledam kako se zove igrač ispred mene’

Podijeli :

AP Photo/Geert Vanden Wijngaert via Guliver

Dinamo večeras od 18.45 sati dočekuje belgijski Genk u prvoj utakmici nokaut faze Europa lige na Maksimiru.

U Genku igra mlada zvijezda Konstantinos Karetsas za kojeg se nadaju da će nadmašiti razinu Kevina De Bruynea, najslavnijeg izdanka poznate klupske akademije.

Kroz nju su prošli i Thibaut Courtois, Leandro Trossard te brojni drugi belgijski reprezentativci.

iako je rođen i odrastao tek kilometar od Genkova stadiona, Karetsas nije reprezentativac Belgije. Odabrao je domovinu svojih roditelja i do danas za Grčku upisao devet nastupa uz tri pogotka.

“Iako sam s ponosom igrao za mlađe selekcije Belgije, u meni je uvijek postojao osjećaj da sam Grk. Srce me vuklo na tu stranu i na kraju je ono i presudilo”, objasnio je ovaj 18-godišnjak u razgovoru za The Athletic.

Na pitanje kako se osjećao dok je napadao Andyja Robertsona, odgovorio je: “Kad imam loptu, samo idem naprijed, driblam i uopće ne gledam kako se zove igrač koji stoji ispred mene.”

“Za napadača nema boljeg osjećaja od postizanja gola, ali meni su asistencije jednako drage. Ako imate suigrača u napadu koji je u krizi, a momčad ovisi o njemu, tada asistencija postaje neprocjenjiva”, kaže Karetsas.

“Ne smiješ igrati kao robot. Kad si u situaciji jedan na jedan, kreni u dribling, pokušaj proći suparnika. Pucaj, dodaj, ubaci… Odigraj dupli pas. To je ono što nogomet čini predivnom igrom”, poručio je ovaj talentirani mladić.