Melnjak: Bit ćemo pravi, ne bojim se

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Uoči prve utakmice drugog kola kvalifikacija Europske lige u kojoj Hajduk na Poljudu dočekuje ciparski Pafos, novinarima se obratio iskusni lijevi bek Bijelih Dario Melnjak.

Nakon što su u prvom pretkolu uspjeli preskočiti slovačku Žilinu, u taboru Splićana vlada pozitivno ozračje. Melnjak se najprije osvrnuo na raspoloženje u svlačionici te povukao paralelu s prethodnim europskim protivnikom.

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“Atmosfera je dobra, prošli smo u drugi krug. Cilj nam je daljnji prolaz, a u usporedbi sa Žilinom možemo kazati da je drugačija ekipa i stil. Vjerujem da smo kroz povijest naučili da je sve do nas.”

Zbog potreba momčadi Melnjak često pokriva više pozicija uz lijevu aut-liniju, no naglašava kako mu to ne predstavlja nikakav problem.

“Defenzivno su stvari drugačije, ali sve to lijevo i vjerujem da s godinama i iskustvom moraš biti spreman na sve pozicije.”

Već je pet godina dio splitskoga kluba, a u tom je razdoblju stigao ponijeti i kapetansku traku.

“Uvijek je zanimljivo, veselo, uz lijepe i manje dobre trenutke. Svakako ne bih ranije mislio da ću biti ovdje pet godina i da ću biti kapetan. Ali bih svakako rekao da bih bio na terenu jer se dobro osjećam.”

Govoreći o taktičkom pristupu protiv ciparskog sastava, Melnjak navodi kako Hajduk mora nametnuti svoj ritam.

“Volimo imati loptu, dominirati. Osjećam da ćemo biti pravi. Ne bojim se.”

Prednost Hajduka mogla bi biti i činjenica da već imaju dvije natjecateljske utakmice u nogama ove sezone.

“Kroz iskustvo bih rekao da je bolje imati natjecateljske utakmice, ali treba to pokazati na terenu.”

Na samom kraju, Melnjak se dotaknuo i podrške s poljudskih tribina te kratko poručio: “Veselimo se tome.”