Matanović zabio Dinamovom ‘krvniku’, Freiburg petardom prošao dalje

Nogometaši Freiburga i Celte Vigo izborili su plasman u četvrtfinale Europske lige.

Freiburg je na Europa-Park Stadionu pobijedio Genk sa 5-1 nadoknadivši poraz 0-1 iz prve utakmice. Podsjetimo, belgijski sastav je u play-offu izbacio zagrebački Dinamo, no njemački bundesligaš se pokazao kao previsoka prepreka.

Domaćin je poveo u 19. minuti golom Matthiasa Gintera, a samo šest minuta kasnije hrvatski napadač Igor Matanović je povisio na 2-0. Yuito Suzuki je pucao s ruba kaznenog prostora, gostujuća obrana je blokirala njegov udarac, no lopta se odbila do Gintera koji je glavom spustio do Matanovića kojem nije bilo teško s dva metra gurnuti loptu u prazan gol.

Genk je smanjio golom Smetsa u 39. minuti, no Freiburg je u u 53. minuti zabio i treći pogodak. Matanović je visokom presingom “pritisnuo” Smetsa koji je umjesto svom vrataru dodao do Vincenza Grifa koji je lagano poentirao za 3-1. Japanac Suzuki je četiri minute kasnije pogodio za 4-1, da bi u 79. minuti Maximilain Eggestein postavio konačnih 5-1. Matanović je za njemački sastav igrao do 71. minute.

Freiburg će u četvrtfinalu igrati protiv Celte koja je bila uspješnija od Lyona. Nakon što je njihov prvi susret završio 1-1, Španjolci su u Francuskoj slavili sa 2-0 i prošli dalje.

Jedan od ključnih trenutaka utakmice dogodio se u 19. minuti kada je Moussa Niakhte zaradio crveni karton zbog oštrog prekršaja nad Javijem Ruedom. Celta je igrača više pretvorila u gol u 61. minuti, a strijelac je upravo bio Rueda.

Pobjedu gostiju potvrdio je Ferran Jutgla u drugoj minuti sudačke nadoknade. Tri minute kasnije Lyon je ostao i bez Nicolasa Tagliafica koji je isključen zbog drugog žutog kartona.

Večeras se još sastaju Porto – Stuttgart (2-1), Roma – Bologna (1-1), Aston Villa – Lille (1-0), te Real Betis – Panathinaikos (0-1).