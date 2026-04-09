Matanović asistirao u visokoj pobjedi Freiburga u Europa ligi

Freiburg Igora Matanovića je u četvrtak navečer ugostio Celtu Vigo u prvoj utakmici četvrtfinala Europa lige. Njemačka momčad bila je bolja od španjolske te je s 3:0 upisala važnu pobjedu.

Vincenzo Grifo je u 10. minuti doveo Freiburg u vodstvo, a u 32. minuti njemačka ekipa povećala je prednost. Tada je hrvatski reprezentativac Igor Matanović asistirao Jan-Niklasu Besteu koji je pogodio za 2:0. S tim rezultatom otišlo se na predah.

U drugom dijelu Freiburg je povećao prednost na 3:0, a za to je zaslužan bio Matthias Ginter u 78. minuti. Do kraja susreta nije bilo promjene rezultata i Freiburg je slavio s 3:0.

Freiburg je ovom pobjedom napravio veliki korak prema polufinalu Europske lige. Uzvrat je za tjedan dana u Vigu, a pobjednik ovog dvomeča ide na boljeg iz susreta Brage i Real Betisa gdje je prvi susret završio remijem od 1:1.

Igor Matanović igrao je svih 90 minuta.