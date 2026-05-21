Martinez je finale Europa lige branio sa slomljenim prstom

Podijeli :

Guliver Image

Sjajna sezona Aston Ville okrunjena je u srijedu navečer naslovom u Europskoj ligi, europskim trofejem na koji je klub čekao 44 godine.

Neposredno prije početka utakmice stigla je i vijest o mogućoj ozljedi Emiliana Martineza. Liječnici su napravili sve što su mogli i Martinez je ipak stao na gol.

POVEZANO Evo koliko je Aston Villa zaradila osvajanjem Europa lige VIDEO / Aston Villa razbila Matanovićev Freiburg u finalu Europa lige

Vratar Ville o tome je govorio nakon utakmice.

„Tijekom zagrijavanja slomio sam prst“, rekao je Martinez.

„Ali svaka loša stvar donese i nešto dobro. To radim cijeli život i nastavit ću to raditi“, dodao je.

Bliži se i Svjetsko prvenstvo, a Martineza čeka velik zadatak i obrana naslova s Argentinom:

„Trebam li biti zabrinut? Pa, nikad prije nisam imao slomljen prst. Svaki put kada bih uhvatio loptu, prst bi otišao na drugu stranu. Ali to su stvari kroz koje treba proći. Ponosan sam što sam branio za Villu“, zaključio je Martinez.