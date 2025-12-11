Luke Stojkovića protiv Betisa nema ni na klupi, poznat je i razlog

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver Images

Dinamo večeras na Maksimiru od 18:45 dočekuje Betis u 6. kolu Europa lige. Nakon teških poraza od Celte (0:3) i Lillea (0:4) Dinamo je došao u situaciju da mu je svaki bod ključan želi li europsku jesen produžiti i nakon grupne faze.

Trener Dinama Mario Kovačević iznenadio je odabirom početne postave. U veznu liniju ubacio je Marka Soldu, igrača koji je ove sezone u Europi i SuperSport HNL-u skupio svega 23 minute.

Očekivalo se da će od prve minute zaigrati Josip Mišić i Dejan Ljubičić, dok su se za treće mjesto u veznom redu natjecali Luka Stojković i Miha Zajc. Ipak, prednost je dobio Soldo.

Stojković nije ni na klupi — izostao je zbog povišene temperature i nije na raspolaganju treneru Kovačeviću u ovoj važnoj europskoj utakmici.

Tekstualni prijenos uživo možete pratiti OVDJE.