Ljubičić nakon pobjede Dinama: ‘Presudila je naša agresivnost

(AP Photo/Darko Bandic)

Dinamo je na Maksimiru svladao Fenerbahče s 3:1 u prvoj utakmici nove sezone Europa lige. Dvostruki strijelac bio je Dion Drena Beljo, koji je domaćine u vodstvo doveo u 21. minuti, a potom ponovno u 50. minuti. Konačnih 3:1 postavio je Moussa Bakrar pogotkom u 95. minuti, dok je jedini gol za tursku momčad zabio Sebastian Szymanski.

“Znali smo kakva je Fenerbahče ekipa. Bili smo fokusirani i dali sve od sebe. Oni su u prvom poluvrmeenu samo imali jednu šansu i iz nje dali gol. Bili smo agresivninji od njih. Znali smo da su oni jaki na lopti i naša je agresivnost presudila”, rekao je Dinamov veznjak Dejan Ljubičić.