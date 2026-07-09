Livaja kreće s klupe! Garcia mu je sve rekao ovim potezom

Hajduk večeras od 20 sati na Poljudu otvara novu europsku sezonu protiv slovačke Žiline u sklopu prvog pretkola Europske lige.
Bijeli kreću u još jedan pohod na grupnu fazu natjecanja, na koju čekaju još od 2011. godine, a trener Gonzalo Garcia odmah je uoči utakmice povukao radikalan potez.
Najveće iznenađenje u službenom sastavu svakako je odluka da prva zvijezda momčadi, Marko Livaja, utakmicu započne s klupe za pričuve.
Garcia je od prve minute na teren odlučio poslati sljedećih 11 igrača:
Silić – Acapandie, Van Hoorenbeeck, Marešić, Hrgović – Pukštas, Pajaziti – Brajković, Dalisson, Melnjak – Šego.
Trener Hajduka ovim je potezom jasno dao do znanja da neće povlađivati kapetanu Hajduka koji se još nalazi u fazi iskupljenja nakon što je naprasno napustio pripreme momčadi i otišao iz Slovenije zbog svađe s njime i sportskim direktorom Robertom Grafom.
Tenzije su se nastavili i nakon povratka na Poljud jer Livaja prošle subote nije došao na trening. Ipak, dan poslije, trojac je sjeo za stol i uspio izgladiti posljedice. No, situacija je i dalje daleko od idealne, a Garcia je ovime pokazao da se najbolji igrač Hajduka tek treba izboriti za mjesto u početnoj postavi.
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