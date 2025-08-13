‘Vidjelo se koliko Rijeka ovisi o Fruku, teško će do naslova ako izgubi od Dinama’

Podijeli :

INPHO RyanxByrnex RB1_2849 via Guliver

Hrvatska ponovno ima dva predstavnika u europskim natjecanjima. Na to čekalo se pet godina i sada se konačno ostvarilo. U grupnoj fazi gledat ćemo Dinamo i Rijeku te se nadati da će nam se pridružiti Hajduk jer nikada do sada nismo imali tri naša kluba u Europi.

Legenda Rijeke i bivši hrvatski reprezentativac, Daniel Šarić, za Sport Klub je prokomentirao uzvrat koji je bio pozitivan za Rijeku. Dotaknuo se činjenice da imamo dva kluba u europskoj konkurenciji (možda tri), potencijalnih suparnika u play-offu Europske lige, Tonija Fruka, derbija SHNL-a protiv Dinama i početka Rijeke u prvenstvu.

Kako ste vidjeli uzvratni meč?

“Rijeka je bila puno bolja i kvalitetnija u odnosu na Shelbourne. Sve drugo osim prolaza Rijeke bilo je veliko iznenađenje. Uspjela se plasirati u Konferencijsku ligu i sada imamo dva kluba u grupnoj fazi. Mislim da je to veliki uspjeh za hrvatski nogomet. Bilo je teže nego što se očekivalo. Rezultat i prolaz su najbitniji te se nadamo da će Rijeka izboriti Europsku ligu”, rekao je u uvodu umirovljeni desni bočni, koji je osim za Rijeku, nastupao još za Sporting Gijon, Dinamo i Panathinaikos.

Poslije pet godina imamo dva naša predstavnika u Europi, a zanimljivo je da je Rijeka baš prije pet godina zadnji put bila u grupnoj fazi.

“Da, to je velika stvar za naš nogomet. Nedostaje nam bodova za lagani ulazak u grupnu fazu i za lagane kvalifikacije, a ova pobjeda je dobro došla. Rijeka ima šanse za Europsku ligu, a čini mi se da ide na PAOK ili Wolfsberger koji su bolji od Shelbournea. To su momčadi koje se mogu proći i siguran sam da Rijeka može igrati s njima. Mora podignuti razinu forme i igre, ali ima vremena za to.”

Može biti čak tri umjesto dva. Naravno, ako Hajduk bude uspješan u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

“To bi bilo sjajno za hrvatski nogomet. Dinamo je donio puno bodova, ali unazad pet godina se brišu. Tu gubimo dosta, ali bilo bi dobro da naši predstavnici pobjeđuju i da vratimo bodove kako bi nam ubuduće bilo lakše u budućnosti. Nadamo se da će Hajduk napraviti iskorak.”

U play-off rundi Europske lige Rijeka ide na boljeg između PAOK-a i Wolfsbergera. Prvi sraz završio je bez golova tako da odluka pada u uzvratu.

“Vidjet ćemo kako će završiti, ali mislim da je PAOK bolji. Ponavljam da su jedni i drugi bolji od Shelbournea, ali mogu se proći. Postoji šansa da Rijeka napravi korak više.”

Ono što je posebno razveselilo Rijeku jest povratak Fruka nakon suspenzije zbog crvenog kartona. Još je zabio prekrasan gol za vodstvo od 1:0.

“Mislim da se vidjelo koliko Rijeka ovisi o Fruku. Veseli me što je bio na nekakvoj svojoj prirodnoj poziciji, a ne u špici. Zabio je sjajan gol, ali Dantas je također sjajno pogodio. Mislim da je Rijeka zasluženo prošla, iako je bilo napeto do samog kraja.”

Poslije Europe slijedi HNL, odnosno derbi sa Dinamom na Rujevici. Ova pobjeda sigurno je odlična najava.

“Derbi će biti dobar. Dinamo je znao imati dosta problema na Rujevici, ali Rijeka je u ovom razdoblju imala već šest utakmica. Dinamo je odigrao samo dvije s obzirom na izravan plasman u Europsku ligu. Mislim da će Rijeka biti ozbiljan kandidat ako pobijedi. U slučaju da Dinamo slavi, bit će teško jer prednost će rasti i još ima dosta utakmica do Europe. Očekujem punu Rujevicu pa ćemo vidjeti što će biti.”

Kako vam se čini start Rijeke u HNL-u (4 osvojena boda u prva dva nastupa)?

“Bodovno je odlično i sasvim zadovoljavajuće s obzirom na nastupe u Europi. Što se igre tiče, nije baš bilo bajno. Znamo da je Slaven Belupo svladan u nadoknadi, a protiv Osijeka je dosta visila u drugom poluvremenu jer je Zlomislić spašavao sa svojim obranama”, zaključio je Šarić.