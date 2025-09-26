Kulenović otkrio kako su igrači Dinama proslavili dvije važne pobjede: ‘Ne možemo si to dopustiti’

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx spp- by Guliver

Dinamo je u prvom kolu Europa lige svladao Fenerbahče 3:1 na Maksimiru, a važnoj pobjedi Plavih je prethodilo slavlje u najvećem derbiju na Poljudu.

Pobjede je za Večernji list komentirao Sandro Kulenović.

“Nije bilo nikakvog posebnog slavlja, jesmo mi svjesni velike pobjede, ali imao za tri dana utakmicu u HNL-u, a to nam ono glavno, tako da si nismo mogli dopustiti nespavanje, već smo brzo otišli na odmor“, započeo je.

Na pitanje kako ih je trener Kovačević pripremio za pobjede protiv Hajduka i Fenera odgovara:

“Nije se priprema ništa razlikovala od pripreme za bilo koju drugu utakmicu. Radimo analizu suparnika, imamo ljude koji sve prate i pripreme nas, upozore nas na neke automatizme suparnika, na neke igrače. No, važno je da smo mi ušli u utakmicu s pravim gardom i energijom“.

Puno je promjena u momčadi, a Kulenović je otkrio i jel brinuo za svoj status kada su u klub dolazili Beljo, Bakrar, dok se spominjao i Mierez…

“Puno se promijenilo, od igrača do stožera. Prošle sezone bilo je puno promjena trenera, bilo je ozljeda i pehova. Ali, i to je bila jedna od boljih momčadi iako na kraju nije ispalo dobro, a sad se napravio remont. Teško je to uspoređivati, svaka je momčad imala svoje kvalitete, a igrači koji su tu bili prošlih godina napravili su najveće uspjehe u povijesti kluba i na njih se moramo ugledati. Današnja momčad je puna potencijala, ali dug je put do onoga što su prijašnje momčadi napravile.

Nisam bio zabrinut, uvijek sam bio borac, pa mora biti kvalitetnih napadača, prije sam učio od Petkovića, Gavranovića, Drmića i sad treba biti tako, borim se za svoje minute.”