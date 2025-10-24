Kovačević za klupsku TV otkrio što ga je najviše naljutilo protiv Malmöa

Podijeli :

Guliver Images

Zaslužili smo ovaj bod. Čestitam dečkima što se nisu predali, kazao je Dinamov trener Mario Kovačević nakon remija (1-1) na gostovanju kod Malmoa u susretu 3. kola Europske lige.

Domaćin je poveo u sudačkoj nadoknadi prvog dijela golom Oscara Lewickog, a izjednačio je Cardoso Varela u petoj minudi nadoknade.

“Nije nas Malmö ni s čim iznenadio. Od prve minute smo se postavili kao favoriti, dominirali smo cijelu utakmicu. Nažalost, uz dominaciju nismo uspjeli i postići vodeći pogodak. Na kraju smo ga primili u zadnjoj minuti iz prekida što je najgore. Drugo poluvrijeme smo malo slabije otvorili, ali potom smo opet dominirali. Na kraju smo zabili i mislim da smo zaslužili ovaj bod. Čestitam dečkima što se nisu predavali”, kazao je strateg Modrih za klupsku televiziju.

“Moramo biti zadovoljni sa svakim osvojenim bodom u Europi. Veseli me što smo stigli u Malmo i odmah se nametnuli i pokazali da smo kvalitetnija ekipa, ali moramo biti bolji u završnici. Probili smo puno puta, moramo biti odlučniji u 16 metara. Najviše me naljutio gol iz prekida, morali smo to spriječiti. Nekad utakmica ode u krivom smjeru. Svi smo nekako vjerovali i uspjeli smo izjednačiti”, dodao je Kovačević.

Dinamo nakon tri kola ima sedam bodova i trenutačno drži četvrto mjesto.

“U prva tri kola smo igrali protiv tri različite ekipe, tri različita stila nogometa, sa svim smo veći dio dominirali. Moramo tako nastaviti i popraviti nekle svari, vjerujem da ćemo bit još bolji”, istaknuo je Kovačević.

Dinam sada slijedi povarak u HNL i gostovanje protiv Vukovar 1991.

“Hrvatska liga nije lagana, moramo biti pametniji i odlučniji. Neće biti lako, oni se bore za goli život. Ali mi smo kvalitetnija ekpa, idemo tamo po pobedju i tri boda”, poručio je.