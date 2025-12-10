Kovačević sprema iznenađenje protiv Betisa: U prvu postavu ulazi igrač koji je bio u drugom planu?

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Trener Dinama Mario Kovačević razmatra mogućnost da iznenadi protivnika promjenom u sredini terena. Budući da Ismael Bennacer nema pravo nastupa, stručni stožer mora pronaći rješenje koje će se pridružiti Josipu Mišiću i Mihi Zajcu u veznom redu.

Kao ozbiljna opcija nameće se Marko Soldo, koji je ove sezone bio u drugom planu, ali je u posljednje vrijeme ostavio vrlo dobar dojam na treninzima, pišu Sportske novosti.

Ostatak momčadi trebao bi ostati nepromijenjen u odnosu na susret s Hajdukom. Na vratima će ponovno biti Ivan Filipović, dok se u obrani očekuje četvorka Noa Mikić, Sergi Dominguez, Scott McKenna i Matteo Perez Vinlöf.

U ofenzivi bi trebali zaigrati Mounsef Bakrar na desnom krilu, Arber Hoxha na lijevom, dok će ulogu centralnog napadača imati Dion Drena Beljo.