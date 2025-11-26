Kovačević prekinuo ‘silenzio stampa’ i najavio utakmicu s Lilleom: ‘Oni su favoriti, ali…’

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx/SPP via Guliver

Dinamo očekuje iznimno važan dvoboj u skupini Europa lige. U petom kolu gostuje kod Lillea i tražit će bod ili više kako bi se značajno približio plasmanu u nokaut-fazu natjecanja. Bit će to ujedno prvi europski ispit za Modre nakon reprezentativne pauze. Francuska momčad pokušava prekinuti loš niz nakon dva uzastopna poraza u Europi, a trijumf protiv hrvatskog doprvaka jednako im je važan u borbi za prolazak u sljedeću fazu. Utakmicu su najavili Mario Kovačević i Arber Hoxha.

“Prije svega, veselimo se petom kolu Europske lige. Iz kola u kolo protivnici su nam sve jači, svjesni smo da nas čeka težak posao. Lille je odlična momčad, pogotovo na svom terenu, ali vjerujem da mi dobro radimo.

Bili smo u rezultatskoj krizi iz koje se polako izvlačimo. U posljednjim utakmicama pokazali smo da imamo kvalitetu. Sutra smo svjesni da moramo odigrati svoju najbolju europsku utakmicu ako želimo doći do tri boda. Tako ćemo se i pripremiti i postaviti. Znamo da će biti teško, ali vjerujemo da možemo doći do pozitivnog rezultata”, rekao je Kovačević u uvodu konferencije.

Koliko ste uspjeli proučiti Lille, o kakvoj se momčadi radi?

Hoxha: “Lille je dobra ekipa i mi smo dobri. Motivirani smo i trebat će nam puno motivacije. Stadion je lijep, teren dobar i idemo po tri boda, zašto ne?”

Kakav napadački nastup očekujete od Dinama sutra, s obzirom na posljednje utakmice i susret protiv Celte u kojem niste zabili pogodak?

Hoxha: “Protiv Celte smo igrali dobro, ali primili smo rani gol. Sutra je drugačija utakmica i nadam se da ćemo pobijediti.”

Kakva je situacija s vratarom, možete li otkriti tko će braniti?

Kovačević: “Ostat će kao protiv Varaždina, mogu reći da će Filipović sutra biti na golu.”

Što možete reći o Lilleu nakon analize?

Kovačević: “Postupno uvodimo igrače u pripremu za Lille. Večeras imamo još jednu opsežniju analizu. Lille je vrh francuske lige, a to je izuzetno jako natjecanje. Fizički su snažni i brzi, ne smijemo im ostavljati prostor iza naših leđa. Ako to kontroliramo, možemo nametnuti svoju igru i doći do pozitivnog rezultata.”

Mogu li se uspoređivati hrvatska i francuska liga, posebno nakon prošlogodišnje utakmice s Monacom?

Kovačević: “Francuska liga je puno jača i ima više kvalitetnih momčadi. Ne može se uspoređivati s PSG-om. Hrvatska liga je razvojna, ali uz dobar dan možemo odigrati odličnu utakmicu. Lille je favorit, ali možemo predstaviti hrvatski nogomet u dobrom svjetlu.”

Što ste naučili iz posljednja dva poraza Lillea i daje li vam to dodatno samopouzdanje?

Kovačević: “Vidjeli smo da i kvalitetna momčad poput Lillea ima slabosti. Ako im ne ostavimo prostor, posebno iza obrane, možemo se ravnopravno nadmetati. Kada igraju visoko, ostavljaju puno prostora iza sebe i vjerujem da to možemo iskoristiti.”

Jeste li psihološki posebno pripremali obranu i vezni red za ovu utakmicu?