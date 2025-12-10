Kovačević poručio da na jednog igrača ‘ozbiljno računa’, Španjolci imaju problema s ozljedama

Nogometaši Dinama odradili su posljednji trening uoči sutrašnjeg susreta šestog kola Europske lige protiv Real Betisa.

Dinamov strateg Mario Kovačević u susretu protiv španjolskog sastava ne može računati na Morisa Valinčića i Matea Lisicu , koji su otpali na duže vrijeme. Neće biti niti Ismaela Bennacera koji nema pravo nastupa u Europi.

Upitan je nastup Monsef Bakrara koji je dobio udarac protiv Hajduka. Međutim, u konkurenciju se vraća Luka Stojković koji protiv Hajduka nije imao pravo nastupa zbog crvenog kartona. Na popisu je i Fran Topić.

Dinamo je naime, iskoristio pravilo prema kojem UEFA dopušta promjenu igrača na popisu registriranih ako je riječ o teškoj ozljedi ili bolesti. Kako Lisica ima mononukleozu i ‘out’ je duže vrijeme, Dinamo je prijavio Topića. Spreman bi trebao biti i Noa Mikić koji je u susretu protiv Hajduka dobio nezgodan udarac u glavu.

“Modri” bi protiv Betisa trebali započeti sa sastavom koji je počeo derbi protiv Hajduka. Upitno je tko će zamijeniti Bennacera. Tako da se uz Zajca i Mišića, traži treći veznjak. Treba vidjeti i u kakvom je stanju i Bakrar.

“Nema Valinčića, a sada niti Lisice. Baš zbog toga nam je bitno da Topić ima pravo nastupa. Na njega ozbiljno računamo,” kazao je Dinamov trener uoči treninga.

Osvrnuo se i Kovačević na ulazak Frana Topića u europski ‘roster’.

S druge strane Čileanac na klupi španjolskog sastava Manuel Pellegrini ima dosta problema s ozljedama.

Izvan stroja su Sofyan Amrabat, Isco i Hector Bellerin. Ricardo Rodriguez nije dostupan zbog suspenzije, a upitan je i nastup Juniora Firpa, koji se ozlijedio u zadnjem susretu protiv Barcelone.

Španjolci će večeras trenirati na maksimirskom travnjaku nakon čega će Pellegrini razriješiti posljednje dvojbe.

Španjolski mediji navode kako bi Betis mogao zaigrati u sastavu Pau Lopez – Angel Ortiz, Diego Llorente, Bartra, Valentin – Altimira, Deossa, Lo Celso – Antony, Abde i Bakambu.