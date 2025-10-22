Kovačević: Možemo stvarno sa svakim igrati. Šveđani nas respektiraju, ali nas se ne boje

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Dinamo čeka teško gostovanje u Švedskoj kod Malmoa.

Mario Kovačević najavio je trećeg protivnika u Europskoj ligi, nakon pobjeda nad Fenerbahčeom i Maccabijem.

“Jedva čekamo utakmicu. Odmorili smo se, odradit ćemo posljednji trening, svi smo tu ovdje osim Theophilea koji nije doputovao, Lisica je u treningu i konkurira za sastav. Veselimo se europskim utakmicama, pokazali smo u prva dva kola da možemo igrati sa svima. Znamo da je Malmö dobar, zadnju utakmicu su pobijedili, pokušavaju izaći iz krize. Igraju brzo, okomito, znaju igrati kada ih se pritisne, moramo biti na najvišem nivou ako želimo do pozitivnog rezultata”, izjavio je Kovačević, pa zatim ocijenio snagu protivnika.

“Imali su ozljeda, neki se vraćaju iz ozljeda sada. Znamo da su u krizi, no svjesni smo da su bili u zadnjih pet godina četiri puta prvaci Švedske, ali pokušat ćemo iskoristiti njihove mane i mislim da ćemo uspjeti u tome.”

Usporedio je Šveđane s Fenerbahčeom i Maccabijem.

“Oni su momčad, kao i Maccabi. Nemaju sada neke jake individualce. Svi su kao jedan, igraju specifičan nogomet s dva napadača i to su neke njihove prednosti, na to moramo odgovoriti. I sada s novim trenerom pokušavaju igrati po zemlji, okomiti su – takve momčadi su opasne.”

U Švedskoj se Dinamo itekako respektira…

“Oni nas respektiraju, ali nas se ne boje. Mi smo najveći hrvatski klub. Znamo i mi da je Malmö bio i u finalu Lige prvaka i volio bi da nakon utakmice bude tako da opravdamo ulogu favorita. Vjerujem da ćemo na terenu pokazati da smo bolji. Mi svaku utakmicu želimo dobiti. Svjesni smo da su nam ove dvije utakmice dale putokaz, možemo stvarno sa svakim igrati.”

Nenad Bjelica je rekorder, krenuo je u Europi s četiri pobjede u grupnom dijelu, može li se to stići?

“Nije lagano to, ali mogli bi stići. Vjerujem da možemo, dat ćemo sve od sebe da nastavimo pobjednički niz.”