Kovačević: Možemo biti ponosni nakon ovakvog ispadanja

Tgo via Guliver

Ostaje žal, Dinamo je imao veliku šansu proći dalje u Europskoj ligi...

Podsjetimo, Dinamo je nadoknadio zaostatak iz prve utakmice protiv Genka, onih zagrebačkih 3:1 za Belgijce poništeno je istim rezultatom za Plave u Genku nakon 90 minuta. No crveni karton Stojkovića i dva gola belgijske ekipe ugasili su nadu Plavima. Utakmicu je prokomentirao Mario Kovačević:

“Osjetio sam i u produžetku da možemo, da nismo pali, ali malo smo bili kratki s izmjenama. Imali smo mlade igrače, tu je i Lisica koji dugo nije igrao. To se vidjelo i to je Genk iskoristio. Možemo biti ponosni nakon ovakvog ispadanja. Rekao sam to u svlačionici. Dali smo sve od sebe i vjerovali da možemo proći. Bili smo blizu. Čestitam Genku na prolazu, a mi se okrećemo prvenstvu”, kazao je i nastavio:

“Nametnuli smo se od početka utakmice. U Zagrebu smo imali problema jer je teren bio teži. Ovdje smo dominirali, zabili za vodstvo što nam je dalo vjeru u prolaz. Ušli smo u produžetke, djelovali smo dobro, ali greške su nas koštale. Genk je u konačnici zasluženo prošao dalje.”