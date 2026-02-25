Kovačević iznenadio odlukom: Otpisani prvotimac putuje u Genk, u avionu čak četiri ‘klinca’

Podijeli :

xBEAUTIFULxSPORTS/Stanusicx via Guliver Image

Dinamo u četvrtak od 21 sat gostuje kod Genka u uzvratnoj utakmici play-offa Europa lige, a u susret ulaze nakon poraza od belgijske momčadi 1:3 na Maksimiru.

Mario Kovačević put Belgije vodi 22 igrača, među njima trojicu golmana, nekoliko prvotimaca i čak četvoricu mladića iz omladinske škole.

Iako se uoči puta pojavila informacija da u Belgiju ne ide Arber Hoxha, Germanijak doznaje da su u Maksimiru napravili sve da ga osposobe te da se ipak našao na popisu putnika za Genk.

Albanskog reprezentativca muči ozljeda leđa, a Dinamov je roster sužen zbog kartona Diona Drene Belje, ozljede Ismaela Bennacera te bolesti nekoliko igrača.

Među trojicom vratara, uz Livakovića i Filipovića, na put ide i Ivan Nevistić, koji nije otišao u poljsku Cracoviju. Kovačević vodi i nekoliko mladih lica: uz već standardnog Varelu, koji je već skupljao minute, na europsko gostovanje idu i Noa Mikić, Sven Šunta i Marko Zebić, dok je u Zagrebu ostao senator Kevin Theophile-Catherine.