Kovačević: Bolje izgubiti sada nego za tjedan dana, ovih 11 vjerojatno će igrati i protiv Steaue

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamov trener komentirao je poraz od Hartberga, odrađene pripreme i najavio prvu proljetnu utakmicu.

Dinamo je u pripremnoj utakmici na Maksimiru izgubio od Hartberga 2:1, a susret je služio kao “generalka” pred dvoboj sa Steauom (FCSB) u Europskoj ligi. Ta utakmica Dinamu je izuzetno važna jer bez pobjede prolazak dalje bit će vrlo težak. Naravno, dojam nakon poraza, čak i na pripremama, nije dobar, ali važno je gledati prema onome što slijedi idući tjedan i u nadolazećim tjednima.

“Zadovoljan sam, utakmica je poslužila svrsi. Dobro smo ušli, lopta nam nije željela u gol i opet nam se dogodi to da iz prvog udarca primimo gol. Dok je igrala prva momčad u tih 60 minuta, vidjelo se da smo dominirali, ali da nam nedostaje malo u završnici. Nismo imali puno treninga, imamo sedam dana da to ispravimo do Steaue. U drugom dijelu smo opet iz naše greške primili gol, ali smo i nakon toga dominirali. Veseli me da smo zabili gol nakon našeg pritiska, mislim da smo zaslužili izjednačiti. Ako se morao dogoditi poraz nek se dogodio danas, a ne sljedećeg četvrtka protiv Rumunja.”, kazao je Dinamov trener Mario Kovačević.

Čime je bio posebno nezadovoljan?

“Pa ne, nisam se nečime posebno nezadovoljan. Htjeli smo dominirati i raditi visoki pritisak i to je bilo dobro. Naravno da mi se nisu svidjele reakcije kod primljenih golova, tu moramo biti bolji.”

Osvrnuo se i na rad na pripremama u Sloveniji, na tih osam dana u Čatežu.

“Morali smo malo nagaziti igrače kondicijski, jer nemamo puno vremena. Mislim da se vidi da smo trkački dobri. Radili smo na minusima, nije bilo lako, ali moram pohvaliti igrače kako su dobro radili. Sretan sam što nemamo puno ozljeda, Bennacer i Bakrar nam se vraćaju u subotu i puno uzbuđenja nas čeka već u prvom tjednu nastavka sezone. Pripreme su bile specifične, nije puno vremena prošlo od zadnje utakmice, odigrali smo je 20. prosinca. Sigurno nam nedostaje još koja utakmica u pripremama, ali nismo imali vremena.”

U kakvom su stanju ozlijeđeni igrači?

“Svi se dobro oporavljaju. Valinčić bi se prvi trebao vratiti, a onda i ostali iako mislim da nitko neće prije veljače. Raulu će trebati malo više vremena, ali svi su u dobrom stanju.”

Stigao je Tabinas.

“Ne bih to komentirao, nisam uopće u tome. Došao je, a ja ću stavljati one koji su najbolji u tom trenutku. Sad je fokus na Steauu.”

Je li onih prvih 11 okvirna momčad za tu utakmicu?

“To je 90 posto onoga što će biti na terenu protiv FCSB-a. Ovih prvih 11 koji su danas krenuli su najbliže početnom satavu, možda još dva-tri igrača- Vidjet ćemo za Bakrara koliko će moći, ali ja vjerujem da će moći, možda ne cijelu utakmicu. Ipak je on bio u natjecateljskom ritmu.”

U kakvom je stanju Bennacer?

“Konkurirat će za Osijek, jer ionako nema pravo nastupa u Europi.”, zaključio je Kovačević otkrivši da će na utakmicu Steaue i Argesa u petak poslati dva člana svojeg stožera, Matu Jajala i još jednog analitičara.