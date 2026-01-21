Kovačević: Bili smo i mi u situaciji u kojoj su Rumunji. Jakirović? Tako je on odlučio

Podijeli :

Nogometaši Dinama u četvrtak od 21 sat dočekuju rumunjski FCSB u sklopu Europske lige.

Sedmo kolo Europske lige donosi Dinamu ozbiljnog protivnika kojeg je najavio Mario Kovačević:

“Znamo što je Steaua, slično kao i mi, osvaja trofeje, očekuje pobjede. Naviknuli su pobjeđivati, sad kad nisu prvi, znam da je to drugačiji osjećaj, bili smo i mi u toj situaciji. Pokazali su da su dobri u Europi, pobijedili su Feyenoord. Ne mire se sa svojom situacijom, kao ni mi, žele pobijediti i očekujem jednu dobru utakmicu. I nama i njima igra jedino pobjeda, zato mislim da bismo mogli gledati jedan vrlo otvoren dvoboj. Nema kalkulacija!”, započeo je Kovačević koji je otkrio i je li pričao sa Željkom Kopićem, trenerom Dinama iz Bukurešta.

“Razgovorali smo s Kopićem i sa svima koji nam mogu pomoći, bili smo na zadnjoj utakmici i pripremili smo se za ovaj susret. Drago mi je da Željko odlično gura s Dinamom.”

Kod Rumunja će biti dosta promjena u početnom sastavu.

“Vidimo u najavi da će mijenjati, teško se pripremiti, ali sve što imamo o njima tako ćemo se pripremiti. Ofenzivno su puno bolji, Olaru pogotovo, taj dio momčadi je najopasniji. I u tom smjeru radimo pripremu. Radimo i treniramo da bismo pobjeđivali u svakoj utakmici. Tako i za ovu, to nam je prva utakmica nakon pauze. Nismo imali duge pripreme, vjerujem da ćemo nastaviti kao što smo završili polusezonu. Mali je problem i vrijeme, hladnoća, ali uvjeren sam da nam to neće smetati.”

Osvrnuo se kratko i na Jakirovićev odlazak u milanski Inter.

“Tako je on odlučio sa svojim ljudima, žao mi je što odlazi, želim mu svu sreću svijeta. Nadam se da će se dobro razvijati i u Interu.”

Zdravstveni karton?

“Perez Vinlöf je počeo trenirati, ali neće igrati čitavu utakmicu, ostali su svi dobro, nismo imali većih problema. Valinčić i Lisica su počeli trenirati, Bakrar se vratio s Afričkog kupa, svi su u dobrom stanju i jedva čekaju utakmicu”, zaključio je trener Dinama.