Komentatori SK-a: ‘Nakon nove pobjede Dinama, 15 bodova u EL je realna situacija’

Podijeli :

Dinamo je u dva kola Europske lige upisao pobjedu protiv Fenerbahčea i Maccabija, a još jednu sjajnu predstavu Plavih u Bačkoj Topoli analizirali su naši komentatori Josip Juraj Pajvot i Bruno Roglić u novom izdanju Jutra SK. Poslušajte što su rekli!