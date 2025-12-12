Kolarić nakon derbija ‘odmara’ od HNL-a, ali uskoro bi mogao suditi Ligu prvaka

Podijeli :

xEibner-Pressefoto ThomasxHessx via Guliver

Nakon što je sudio derbi na Maksimiru, Patrik Kolarić propušta utakmice 17. kola HNL-a.

Iako je sudačka komisija HNS-a odlučila ‘dati odmor’ Kolariću unatoč tome što je Bernard Layec opravdao sve njegove odluke, za njega stižu dobre vijesti iz UEFA-e.

Naime, krovna europska nogometna organizacija promovirala je hrvatskog suca u Prvu skupinu sudaca, što mu otvara vrata najelitnijih natjecanja. Prošle je sezone prvi put sudio grupnu fazu europskog natjecanja, i to u Konferencijskoj ligi na utakmici između Betisa i finskog HJK-a, a od sada može suditi utakmice Lige prvaka i Europske lige.

Zadnja dva kola grupnih faza tih natjecanja su na rasporedu krajem siječnja pa bi Kolarić tada mogao debitirati, a prije njega su čast suđenja u Ligi prvaka imali Igor Pajač (ove sezone u dvoboju baskijskog Athletic Bilbaa i azerbajdžanskog Qarabaga) te Ivan Bebek koji je sudio prije deset godina.