Kapetan Žiline uoči Hajduka: ‘Oni su s Balkana, možda im se neće svidjeti razvoj utakmice’

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Josko Ponos CROPIX

Nogometaši Hajduka doputovali su u Slovačku gdje će u četvrtak, 16. srpnja s početkom u 20:30 sati, braniti prednost iz prve utakmice prvog kola kvalifikacija za Europsku ligu.

Podsjetimo, Bijeli su na Poljudu u potpunosti nadigrali Žilinu i slavili s uvjerljivih 2:0, premda je rezultat s obzirom na viđenu dominaciju mogao biti i uvjerljiviji.

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Uoči uzvratnog dvoboja, tabor slovačkog doprvaka ne gubi nadu. Trener Pavol Stano i kapetan Miroslav Kačer najavili su agresivan pristup od prve minute, nadajući se da pred domaćom publikom mogu kreirati senzaciju i zakomplicirati prolaz Splićanima.

Strateg Žiline Pavol Stano sportski je priznao da je Hajduk u prvom susretu bio bolja momčad, ali je istaknuo kako njegova ekipa nije bez šansi ako popravi realizaciju.

“U prvoj utakmici vidjeli smo lijep nogomet i, treba odmah reći, zasluženu pobjedu domaćina. Imali smo svoje faze igre, stvarali smo i prilike. Protiv takvog suparnika morali smo ih iskoristiti kako bismo ostvarili bolji rezultat.”

Trener slovačkog sastava vjeruje da ključ leži u mentalnoj čvrstoći i izbjegavanju padova u igri kakvi su im se dogodili na Poljudu nakon prvog primljenog pogotka.

“Vjerujem u uspjeh. Prolaz je moguć, ali samo ako igrači pokažu pravi pristup i iskoristite prilike koje stvorimo pred našim navijačima. Znamo da je Hajduk kvalitetan i da je zasluženo pobijedio u prvoj utakmici, ali 0:2 za nas nije kraj priče. Pokazali smo da možemo stvarati prilike. Ako ih iskoristimo na domaćem terenu i od prve minute zaigramo maksimalno, vjerujemo da možemo zakomplicirati ovaj dvoboj i boriti se za prolaz.”

Mnogo oštriji i izravniji u svojoj najavi bio je kapetan Žiline, Miroslav Kačer. On je otvoreno pozvao suigrače na agresivniju igru, apostrofirajući pritom mentalitet splitskog kluba.

“Mora se dogoditi promjena, pogotovo u intenzitetu. Moramo biti agresivni svih 90 minuta i progoniti suparnika. Ja moram biti vođa koji će to povući, a znam da u momčadi imamo kvalitetne igrače. Gosti su s Balkana i možda im se neće svidjeti ako se utakmica ne bude razvijala onako kako su zamislili.”