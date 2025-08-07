Kapetan Rijeke nakon debakla: ‘A što reći…’

Podijeli :

Guliver image

Kapetan Rijeke otkrio je svoje dojmove.

Nogometaši Rijeke iznenađujuće su poraženi od irskog Shelbournea s 1:2 u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Europsku ligu odigranoj u srijedu na Rujevici te će za šest dana morati pobijediti na uzvratu u Dublinu da bi se plasirali u playoff ovog natjecanja.

POVEZANO Đalović: Ispričavam se, bili smo loši

Rijeka je povela u 56. minuti golom Nike Jankovića iz kaznenog udarca, a preokret i pobjedu irskom prvaku donijeli su Sam Bone i John Martin golovima u 58. i 70. minuti.

Sve je prokomentirao je kapetan Rijeke, Martin Zlomislić.

“A što reći… Imali smo sve pod kontrolom, vodili 1:0 i onda nam se dogode greške iz prekida i akcija koje smo već vidjeli. Oni to stalno rade”, rekao je Zlomislić pa dodao:

“Ne zabijamo golove naprijed, mučimo se i kada izađu igrači poput Majstorovića, onda nam se dogodi pogodak. Moramo što bolje odigrati i protiv Osijeka i onda u Irskoj osigurati prolazak u sljedeću fazu. Rijeka zaslužuje prolazak”, istaknuo je vratar Rijeke.