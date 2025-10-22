Kapetan Malmöa uoči Dinama: ‘On je krivac što nikada nisam zaigrao u Ligi prvaka’

Dinamo u četvrtak u 21 sat gostuje kod Malmöa u 3. kolu Europske lige.
Podsjetimo, Dinamo je u prva dva kola pobijedio i Fenerbahče i Maccabi s 3:1 i napravio je ogroman korak prema nokaut fazi Europske lige.
Portal Expressen.se prenio je izjavu kapetana Malmöa Pontusa Janssona. Jansson je u utakmici protiv Plzena zadobio potres mozga i morao je ranije napustiti igru, no prošlog vikenda se vratio i bit će spreman za utakmicu protiv Dinama.
Prije 14 godina je upravo Jansson bio taj koji je sudjelovao u poznatom dvoboju protiv Modrih u play-offu Lige prvaka, kada je u Malmöu postigao gol za 2:0. Tada su Šveđani ostali na korak od ulaska u Ligu prvaka, briljirao je kod Plavih Ivan Kelava.
“Da, on je krivac što nikada nisam zaigrao u Ligi prvaka, to je jedino natjecanje u kojem nisam nastupao”, rekao je Jansson. Dodao je da u četvrtak želi revanširati se za tu bolnu ranu iz prošlosti.
