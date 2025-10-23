Kapetan Malmoa: Kelava je kriv što mi nešto u karijeri nije uspjelo

Podijeli :

AP Photo/Paulo Duarte via Guliver

Malmo večeras od 21 sat dočekuje Dinamo u trećem kolu Europa lige, a mnogi se i dalje prisjećaju susreta momčadi u kvalifikacijama Lige prvaka 2011. godine.

U toj je utakmici prije 14 godina igrao i kapetan Malmoa Pontus Jansson, koji se nakon potresa mozga vraća i za večerašnji susret.

Ivan Kelava bio je junak susreta 2011. godine i sjajnim obranama spasio Modre, a kapetan Malmoa se prisjeća te utakmice:

“Da, Kelava je krivac što nikada nisam zaigrao u Ligi prvaka, to je jedino natjecanje u kojem nisam nastupao’‘, rekao je Jansson za Expressen.se te dodao da se želi revanširati se za taj ‘udarac’ iz prošlosti, dok će Kelava, sada član Dinamovog stručnog stožera, biti na klupi stadiona u Malmöu.