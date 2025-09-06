Kakva bomba iz Turske: Zidane preuzima Fener i dolazi na Maksimir za dva tjedna?!

Turski Sabah piše da je Fenerbahče u završnoj fazi pregovora sa Zinedineom Zidaneom, koji bi mogao naslijediti Josea Mourinha na klupi nakon njegova otkaza.
Klub je ranije razgovarao s Angeom Postecoglouom, Lucianom Spallettijem i Domenicom Tedescom, no Zidane se sada spominje kao glavni favorit.
Francuz bi se time vratio trenerskom poslu nakon više od četiri godine. Do sada je vodio samo Real Madrid, s kojim je u dva mandata (2016.–2018., 2019.–2021.) osvojio dva naslova La Lige i tri Lige prvaka. Jednu od prvih utakmica s Fenerbahčeom mogao bi imati na Maksimiru protiv Dinama 24. rujna u Europa ligi.
Iako posljednjih godina ulaže u pojačanja i trenere, Fenerbahče nije uspio skinuti Galatasaray s vrha turskog nogometa niti izboriti nastup u Ligi prvaka.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!