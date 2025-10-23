Jurčić se prisjetio drame iz Malmoa: ‘Vrsaljku je zbog toga propao transfer u City’

Podijeli :

AP Photo/Filip Horvat via Guliver

Dinamo večeras od 21 sat gostuje kod Malmoa u trećem kolu Europa lige.

Ova su se dva kluba srela i u kvalifikacijama za Ligu prvaka 2011. godine. Dinamo je u prvoj utakmici kod kuće pobijedio s 4:1. Zakomplicirala se situacija kada je Šime Vrsaljko dobio crveni karton u 50. minuti kod 0:0. Na kraju su Šveđani pobijedili s 2:0, a junak je bio Dinamov golman Ivan Kelava koji je s nekoliko čudesnih obrana uveo Zagrepčane u najelitnije europsko natjecanje.

Za Germanijak se tog susreta prisjetio Kruno Jurčić, tadašnji trener Dinama.

“Bili smo bolji i u uzvratu, imali smo dobrih prilika, mislim da je Rukavinapromašio neke zicere. Sve je bilo dobro do tog crvenog kartona Šime Vrsaljka. Jedna čudna situacija! Naš je igrač ležao na podu, ozlijeđen, netko od igrača Malmöa je htio izbaciti loptu iz igre. Puknuo ju je prema autu, međutim, ona nije izašla do kraja. Drugi igrač je došao do nje, valjda da je do kraja baci van, ali, Šime je to drugačije protumačio, zaletio se napravio prekršaj za crveni karton. Uspjeli smo preživjeti do kraja, bilo je teško, Kelava je odlično branio“, rekao je pa nastavio:

“Vidim da su neki igrači davali izjave kako se u avionu nije baš slavilo, da nije bilo neke euforije. Sad ću vam reći zašto je to, između ostaloga, bilo tako. Naime, Vrsaljku je zbog tog crvenog kartona propao već dogovoreni, veliki transfer u Manchester City! Na utakmicu u Malmö došao je sportski direktor Cityja, privatnim zrakoplovom, plan je bio da nakon utakmice pokupi Šimu i zajedno odu u Manchester. Bio je na utakmici i trener Roberto Mancini. No, kad je Vrsaljko na taj način isključen, Mancini je bio ljutit. Komentirao je da igrač u tom trenutku nije mislio na momčad i klub, da je to nedopustivo i City je odustao od transfera. Eto, zato je atmosfera bila malo tiša.”