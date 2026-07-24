‘Irski sudac je na Poljudu podsjećao na suca nižerazrednog ranga, a kulminacija loših odluka se dogodila u 89. minuti’

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Luka Kolanovic via Guliver

Hajduk je svladao Pafos (2:0), a dosta se i nakon utakmice pričalo o suđenju Irca Roberta Harveyja.

Evo kako je bivši prvoligaški sudac Goran Tenžera vidio stvari na Poljudu:

“Sudac Harvey iz Irske je vrlo razočaravajuće odsudio ovu utakmicu. Ne sjećam se kada je neki sudac posljednjih godina sudio Hajduku ovako loše. Čak i po izgledu i kretanju više je podsjećao na suca nekog nižerazrednog ranga. Procjena prekršaja je bila s neujednačenim kriterijem uz previše neočekivanih odluka ili uz olako (ne)dosuđivanje prekršaja, posebno igračima Hajduka.

Posebno su tu bile situacije oko Pajazitija koji je već u 4. minuti bio opravdano opomenut zbog dužeg potezanja protivnika. U 22. minuti je dosudio prekršaj Pajazitija kada je isti dao for, a sa strane mu je ušao obrambeni igrač i oborio ga ispred kaznenog prostora. Tada su igrači gostiju, kada su vidjeli da je dosudio prekršaj za njih, čak tražili drugu opomenu igraču Hajduka. U 29. i 35. minuti opet je svirao prekršaje Pajazitija koji realno nisu postojali”, prenosi Dalmatinski portal.

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Tenžera je potom nastavio:

“U 44. minuti, u gužvi u kaznenom prostoru gostiju, Hajduk je imao priliku za pogodak, vratar je obranio, a sudac vidio nekakav prekršaj za goste. U 60. minuti Hrgović je izbio loptu, a igrač Pafosa mu je uklizao pod noge. Umjesto prekršaja, pušta se igra. U 75. minuti dosuđuje prekršaj Dalissona kada oba igrača igraju visoko sa stopalima, ali igrač Hajduka prvi dolazi do lopte i igra s njom.

U 84. minuti dosuđuje prekršaj Brajkovića koji nije postojao. Kulminacija njegovih loših odluka je bila u 89. minuti kada nije dao drugu isključujuću opomenu igraču Pafosa Britu nakon što je s leđa namjerno povlačio i saplitao Livaju u obećavajućoj tranziciji.”