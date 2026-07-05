Igrač Hajduka zbog suspenzije propušta prvu europsku utakmicu

Hajduk u četvrtak otvara novu europsku sezonu prvom utakmicom prvog pretkola Europa lige. Na Poljud stiže slovačka Žilina, a susret je na rasporedu 9. srpnja. Trener Bijelih u toj utakmici neće moći računati na Abdoulieja Sanyanga Bambu zbog suspenzije.
Bamba će odraditi kaznu koju vuče još iz prošle sezone. Isključen je u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige protiv albanskog Dinamo Cityja, kada je u 79. minuti zaradio drugi žuti, odnosno crveni karton. Njegovo isključenje bilo je jedan od ključnih trenutaka susreta koji je završio eliminacijom Hajduka.
Prema pravilima UEFA-e, suspenzije zbog crvenih kartona prenose se iz jedne sezone u drugu, dok se akumulirani žuti kartoni brišu na kraju natjecateljske godine. Zbog toga će Bamba propustiti prvi europski nastup Hajduka ove sezone.
Krilni napadač prošle je sezone upisao 29 nastupa u dresu Hajduka, pritom postigao četiri pogotka i dodao tri asistencije. U splitski klub stigao je u ljeto 2024. iz francuskog Grenoblea u transferu vrijednom 600 tisuća eura.
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