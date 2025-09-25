Hrvatska liga zbog Dinama popravila plasman na ljestvici

Podijeli :

(AP Photo/Darko Bandic)

Dinamo je s 3:1 svladao Fenerbahče na startu Europa lige, a dobro došla i koeficijentu lige.

Hrvatska liga je ovom pobjedom preskočila Rumunje i preuzela 21. mjesto. Mogla bi zaprijetiti i Izraelcima ove sezone budući da Izrael ima samo jednog predstavnika, a naša liga Dinamo u Europskoj ligi i Rijeku u Konferencijskoj ligi.

[📊 UEFA country ranking – as of 24 Sep] DEN 🇩🇰 overtook POL 🇵🇱 on 13th! CRO 🇭🇷 overtook ROU 🇷🇴 on 21st! pic.twitter.com/F5Hm96nQQU — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 25, 2025

UEFA-ina ljestvica služi za određivanje koliko klubova će koja država imati u europskim natjecanjima i iz koje faze će klubovi počinjati natjecanje. Cilj HNL-u je doći na 15. mjesto i dva kluba u Ligi prvaka.