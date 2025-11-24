Halilhodžić poručio Kovačeviću: ‘To je svojevrsni autogol. Prošao sam kroz Dinamo, znam kako je to’

Podijeli :

Luka Kolanovic via Guliver

Nogometaši Dinama nakon Varaždina okreću se gostovanju kod Lillea.

Utakmica je na rasporedu od 18:45 sati u Francuskoj, a čovjek koji odlično poznaje francusku, ali i hrvatsku ekipu je Vahid Halilhodžić. Legendarni stručnjak rodom iz Jablanice vodio je Lille od 1998. do 2002., dok je Dinamo vodio od kolovoza 2010. do svibnja 2011. U razgovoru za Germanijak najavio je taj dvoboj, ali i rekao kako neće moći gledati utakmicu.

“Imam neke obiteljske obveze pa ću ostati u Parizu, ali vjerujem da ću gledati utakmicu. Ne, Dinamo me nije pozvao kao gosta, možda su mogli, nije me ni Lille posebno zvao, iako sam tamo uvijek kao kod kuće. Imam i danas odličan status u klubu, među navijačima, sjećaju me se i stari i mladi. Na neki način, početak ovog Lillea kakav danas poznajemo bio je baš u moje doba”, započeo je Halilhodžić.

Francuski sastav igra promjenjivo…

“Da, ova momčad igra promjenjivo. Gledao sam malo i ovu utakmicu protiv Paris FC-a, Giroud je zabio dva gola u pobjedi 4-2, ali bilo je i tu loših stvari. Mlada je to momčad, neki su igrači ozlijeđeni i Dinamo ima šanse u toj utakmici. Iako, bit će vrlo teško.”

Otkrio je kako mu izgleda današnja situacija u Dinamu.

“Nisam gledao puno utakmica, možda dvije ili tri. Ma, vidi se da tu ima kvalitetnih igrača, nije to sporno, ali stvarno treba vremena da bi se nova momčad uigrala. Puno je novih igrača, ne ide to preko noći. Boban je napravio taj potez, ljetni rez, otišlo je puno igrača, koji su tu bili godinama, koji su bili uspješni i glavni igrači. Odlučio se na takav potez, to je njegova vizija i logično je da ne može momčad odmah biti uigrana, imati automatizme, to će doći s vremenom. Evo, recimo PSG. Toliko su ulagali u momčad, doveli Messija i velike zvijezde, a tek kad su oni otišli, kad je momčad promijenila izgled, osvojio je PSG taj dugočekani europski naslov. Da, to je proces. Ali, isto tako, svi moraju biti svjesni da je Dinamo velik klub, najuspješniji na tim prostorima i da se uvijek očekuje rezultat. Da budeš najbolji, da igraš dobro i u Europi, osvajaš trofeje. Kao i u svim velikim klubovima.”

Na Dinamovoj je klupi Mario Kovačević, koji je, kao i Vaha, iz Jablanice.

“Ne znam ga osobno, ali čuo sam da je iz Jablanice, da mi je zemljak. I da je mlad i talentiran. Kažem, osim ovoga što sam dosad vidio, ne mogu previše govoriti o tome kako radi, to će pokazati vrijeme. Ali, jedna stvar mi se ne sviđa i to ne bi smio raditi.”

A ta stvar koja se posebno spominje u zadnje vrijeme je činjenica kako Kovačević u posljednje vrijeme ne daje izjave za medije.

“Vidio sam, pročitao, da ne daje izjave medijima, ne dolazi na press konferencije. A to je svojevrsni autogol! Znam po sebi, kasno sam shvatio da sam u PSG-u napravio pogrešku kad sam dvojici-trojici novinara zabranio ulazak u klupski kamp, kad nisam želio s njima komunicirati. Tada sam si potpisao presudu. Prošao sam kroz Dinamo, znam kako je to. Pobjeđuješ, igraš dobro, a opet nešto ne valja. Uvijek netko traži dlaku u jajetu, uvijek treba još bolje. I ja to ne osuđujem. Ima, naravno, onih zločestih medija, ali je i puno onih objektivnih, koji kritiziraju argumentirano i objektivno.

Jednostavno, na takve se stvari u velikom klubu, a Dinamo to jest, moraš se s time znati nositi. Biti trener u takvom klubu ne znači samo razumjeti nogomet, znati taktiku, osnovna stvar je komunikacija. Sa svima! Medijima, ljudima u klubu, igračima, navijačima, trebaš znati dobro plivati u tom moru. Puno je tu ega, jakih karaktera, ambicija, klupskih i osobnih. Ali, ako se ne znaš nositi s kritikama, onda nisi za taj posao. Posebno, Dinamo je izgradio jaki imidž i izvan Hrvatske, gradio ga je godinama, a ovakvi potezi vrlo lako taj imidž mogu srušiti. Teško ga je izgraditi, ali lako srušiti. Zato poručujem Kovačeviću da ne radi na taj način, nije lako biti trener Dinama, to iziskuje puno vještina, koje nisu samo nogometne”, poručio je Halilhodžić koji je poželio sreću oba kluba te rekao kako će ostati neutralan po pitanju navijanja.