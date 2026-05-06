Hajduku odgovara da Dinamo osvoji Kup, na startu Europa lige mogući protivnik bio bi im i Partizan

HNK Hajduk Split

Hajduku bi odgovaralo da Dinamo 13. svibnja na Opus Areni pobijedi Rijeku u finalu Kupa.

U slučaju da Dinamo osvoji Kup, Hajduk bi kao doprvak HNL-a izborio kvalifikacije za Europsku ligu umjesto kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Hajduk bi europski put krenuo od prvog pretkola Europske lige, a prema trenutačnim projekcijama ne bi imao status nositelja.

Prema aktualnim simulacijama među mogućim protivnicima nalaze se Ferencvaroš, Qarabag, Maccabi Tel Aviv, Pafos, Partizan, Sheriff, Dinamo Kijev i rumunjska Craiova.

Ali, čak i u slučaju ispadanja Hajduk bi imao osiguran nastavak europskog puta kroz Konferencijsku ligu. Ako se poklope određeni rezultati u europskim prvenstvima i kupovima, Hajduk bi mogao dočekati ždrijeb kao nositelj.

Ako Rijeka osvoji Kup, onda će ona biti nositelj u 1. pretkolu, a Hajduk bi išao u Konferencijsku ligu.