Hajdukovi navijači oduševljeni Francuzom: ‘On je zvijer, napunit će nam blagajnu’

Mathieu Acapandié bio je jedan od junaka velike Hajdukove pobjede protiv Pafosa.
Mladi desni bek namjestio je drugi pogodak na Poljudu, a njegova izvedba izazvala je oduševljenje među navijačima splitskog kluba koji su komentirali na društvenim mrežama njegovu igru:
“Nejasno mi je kako je Acapandié završio u Hajduku i kako ga se Nantes tako lako odrekao. Ovakvi ubačaji iz punog trka dobro se plaćaju. Otići će za velik novac”, napisao je jedan navijač.
Od ostalih komentara vrijedi izdvojiti::
“Igračina.”
“Acapandié će nam napuniti blagajnu.”
“Napokon pravi bek.”
“Acapandié je maestro, svemirski brod za ono što smo dosad gledali.”
“Zvijer! Nantes, merci beaucoup.”
Acapandié je u Hajduk stigao krajem lipnja kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Nantesom. Potpisao je ugovor do ljeta 2030. godine
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