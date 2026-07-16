Hajduk večeras igra uzvrat protiv Žiline: Ovo su očekivani sastavi

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Vojko Basic CROPIX

Hajduk večeras od 20:30 sati na stadionu Pod Dubnom u Slovačkoj igra uzvratni susret prvog pretkola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Žiline.

Splićani na gostovanje donose komfornu prednost od 2:0 iz prve utakmice s Poljuda, no uoči samog susreta dogodile su se neočekivane promjene u kadru koje su iznenadile navijače.

Garcia najavio uzvrat protiv Žiline: ‘Hajduku 2:0 povijesno nije dovoljno’ Kapetan Žiline uoči Hajduka: ‘Oni su s Balkana, možda im se neće svidjeti razvoj utakmice’ Evo što je junak Hajduka u slavlju nad Žilinom poručio navijačima prije uzvrata

Trener Gonzalo Garcia odlučio je pokazati kako nikome ne oprašta nedisciplinu. Brazilac Dalisson, koji je odigrao sjajnu utakmicu u Splitu, zakasnio je na sastanak uoči treninga te je ekspresno sankcioniran selidbom na klupu. Umjesto njega, prema pisanju Germanijaka, u prvih 11 upada mladi Noa Skoko, kojemu će ovo biti prvi službeni nastup nakon gotovo tri mjeseca i utakmice protiv Osijeka krajem travnja.

To znači da će Hajduk u lov na prolaz krenuti bez dvojice svojih tehnički najmoćnijih igrača u početnoj postavi – uz kažnjenog Dalissona, utakmicu s klupe počinje i Marko Livaja. Ostatak pobjedničke momčadi iz prvog susreta trebao bi ostati nepromijenjen, a na vratima će ponovno stajati Silić.

Utakmicu u Žilini sudi rumunjska sudačka trojka predvođena glavnim sucem Horatiujem Fesnicom, uz podršku VAR tehnologije.

Očekivani sastavi:

Žilina (3-4-3): Badzgon – Pališčak, Kaša, Narimanidze – Hranica, Kačer, Bzdyl, Bari – Koša, Roginić, Faško. Trener: Pavol Stano.

Hajduk (4-2-3-1): Silić – Acapandie, Marešić, Van Hoorenbeeck, Hrgović – Pukštas, Pajaziti – Brajković, Skoko, Melnjak – Šego. Trener: Gonzalo Garcia.