Hajduk u nekoliko minuta srušio Pafos, velika pobjeda Splićana u borbi za Europu!

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Luka Kolanovic via Guliver

U prvom susretu 2. pretkola Europske lige Hajduk je na Poljudu pred 27.752 gledatelja pobijedio ciparski Pafos sa 2-0 načinivši veliki korak prema plasmanu u iduću rundu natjecanja.

Nakon što su uspješno preskočili Žilinu, “Bijele” su kuglice u ždrijebu spojile s Pafosom.

Hajduk je protiv slovačkog sastava slavio na Poljudu 2-0, a potom izgubio vani 1-2, što je bilo dovoljno za prolaz. Hajduk je sa 2-0 dobio i ciparskog predstavnika koji je prošle sezone igrao u Ligi prvaka.

Domaćin je poveo u 56. minuti sjajnim golom Michelea Šege iz slobodnog udarca. Osam minuta kasnije Dario Melnjak je povisio prednost Splićana.

Uzvrat je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik će u idućoj rundi igrati protiv RB Salzburga. Gubitnik nastavlja u kvalifikacijama Konferencijske lige, protiv boljeg iz susreta Dinamo Tbilisija i Žalgirisa.

Trener Gonzalo Garcia vratio je u momčad Daria Marešića i Dalissona, dok je ostatak momčadi ostao isti kao prilikom gostovanja u Slovačkoj. Marko Livaja je ponovo krenuo na klupi.

Kako su krenuli iz drugog pretkola, ovo je Cipranima prvi službeni susret u novoj sezoni. Na pripremama su igrali četiri puta, pobijedili su poljsku Cracoviju, remizirali s češkim Jablonecom te upisali poraze od poljske Jagiellonije i slovačkog Slovana.

Hajduk je već u petoj minuti imao lijepu priliku. Šego je s desne strane ubacio za Melnjaka, koji je mogao pucati, no ostavio je loptu za Hrgovića, ali su gosti to očistili. Dvije minute kasnije Šego je izborio prekršaj na nešto više od 20 metara. Sam je pokušao, ali je pogodio živi zid.

U 12. minuti pokušao je Šego i s poludistance, ali bez uspjeha. Prvu priliku gosti su imali u 15. minuti. Goldar je pucao glavom nakon ubačaja, ali je Silić bio spreman.

Novu priliku Hajduk je imao u 25. minuti. Hrgović je sjajno centrirao s lijeve strane na naletjelog Šegu, koji je bio tek pokoji centimetar prekratak.

U 32. minuti obrana Hajduka je loše reagirala, Jaja je pucao, a Silić obranio. Četiri minute kasnije Pafos je dobio priliku iz slobodnog udarca. No, ubačaj je bez problema uhvatio Silić. U završnici prvog dijela domaćin je imao još jednu priliku. Hrgović je oštro ubacio na drugu stativu, ali je Šego zakasnio.

Prvu priliku u nastavku imao je Hajduk u 53. minuti. Melnjak je odigrao za Dalissona koji je pucao sa 20 metara, ali Brazilac nije bio precizan. Posve zasluženo Hajduk je u poveo u 56. minuti sjajnim golom Šege iz slobodnog udarca. Majecki ništa nije mogao.

Prekršaj je skrivio Ioannou nad Brajkovićem zaradivši pritom žuti karton. Osam minuta kasnije Splićani su “podebljali” prednosti. Acapandie je odigrao dupli pas s Dalissonom i probio po desnoj strani, potom poslao sjajnu loptu u sredinu do Melnjaka koji je zabio u sam kut za povećanje vodstva.

Pafos je nakon primljenog drugog gola opasno stisnuo, no splitska obrana je odolijevala napadima gostiju. U 77. minuti u igru je ušao i Livaja umjesto strijelca Šege.

U samoj završnici utakmice gosti su imali priliku ugroziti splitska vrata iz slobodnog udarca. Pucao je Rodrigues i pogodio živi zid. Jaja je pokupio odbijanac, ali je Silić bio spreman.