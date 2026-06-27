Hajduk trijumfirao protiv ukrajinskog viceprvaka, debitirala pojačanja

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Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk je na pripremama u Sloveniji upisao novu pobjedu, svladavši ukrajinski LNZ Čerkasi rezultatom 1:0. Pogodak odluke postigao je Rokas Pukštas u 44. minuti, kada je nakon kornera Adriona Pajazitija glavom pogodio s druge stative.

U početnoj postavi splitske momčadi prvi su put zaigrala dvojica ovotjednih pojačanja – belgijski stoper Alec van Hoorenbeeck i desni bek s Madagaskara Mathieu Acapandie. LNZ Čerkasi prošlu je sezonu završio kao doprvak Ukrajine, iza Šahtara.

Bila je to druga pripremna utakmica Hajduka ovog ljeta, nakon što je prije četiri dana uvjerljivo svladao makedonsku Škendiju 4:0. Sljedeći test momčad Gonzala Garcije očekuje u srijedu protiv slovenskog Celja.

Natjecateljska sezona za Hajduk počinje 9. srpnja, kada će na Poljudu ugostiti Žilinu u prvom kolu kvalifikacija za Europa ligu. Uzvratni susret u Slovačkoj igra se tjedan dana kasnije.