Hajduk saznao protivnika u prvom pretkolu Europa lige, već su u povijesti ispali od njih

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Hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk Split je u utorak bio u ždrijebu za prvo pretkolo Europske lige. Nastup u drugorazrednom europskom natjecanju Hajduk je izborio osvojenim drugim mjestom u SuperSport HNL-u.

Splićani su bili nositelji u prvom pretkolu pa su njihovi protivnici mogli biti Žilina (Slovačka), Vojvodina (Srbija), Universitatea Cluj (Rumunjska), Aluminij (Slovenija), Derry City (Irska), Vestri (Island).

Svi parovi prvog pretkola Europske lige:

Hajduk – Žilina

Dynamo Kyiv – Universitatea Cluj

Qarabag – Vestri

CSKA Sofia – Derry City

Sheriff – Aluminij

Vojvodina – Ferencvaros

Prve utakmice igraju se devetog srpnja, a uzvrati su na rasporedu tjedan dana kasnije.

Hajduk će prvu utakmicu igrati na Poljudu dok će uzvrat imati u Slovačkoj. Splićani su sa Žilinom već igrali 2009. godine kada su s ukupnih 2:1 ispali u pretkolu Europske lige.