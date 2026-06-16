Hajduk saznao protivnika u prvom pretkolu Europa lige, već su u povijesti ispali od njih

Hajduk Split je u utorak bio u ždrijebu za prvo pretkolo Europske lige. Nastup u drugorazrednom europskom natjecanju Hajduk je izborio osvojenim drugim mjestom u SuperSport HNL-u.
Splićani su bili nositelji u prvom pretkolu pa su njihovi protivnici mogli biti Žilina (Slovačka), Vojvodina (Srbija), Universitatea Cluj (Rumunjska), Aluminij (Slovenija), Derry City (Irska), Vestri (Island).
Svi parovi prvog pretkola Europske lige:
Hajduk – Žilina
Dynamo Kyiv – Universitatea Cluj
Qarabag – Vestri
CSKA Sofia – Derry City
Sheriff – Aluminij
Vojvodina – Ferencvaros
Prve utakmice igraju se devetog srpnja, a uzvrati su na rasporedu tjedan dana kasnije.
Hajduk će prvu utakmicu igrati na Poljudu dok će uzvrat imati u Slovačkoj. Splićani su sa Žilinom već igrali 2009. godine kada su s ukupnih 2:1 ispali u pretkolu Europske lige.
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