Hajduk objavio cijene ulaznica za prvu europsku utakmicu sezone

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Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk je objavio detalje prodaje ulaznica za prvu službenu utakmicu u novoj sezoni. Splitska momčad u četvrtak, 9. srpnja, s početkom u 20 sati na Poljudu dočekuje slovačku Žilinu u prvom susretu prvog pretkola Europske lige. Uzvrat je na rasporedu tjedan dana kasnije, 16. srpnja, u Slovačkoj, a tim dvobojem Bijeli otvaraju natjecateljsku sezonu 2026./2027.

Prodaja ulaznica kreće u petak, 3. srpnja, u 10 sati. Članovi Hajduka s važećim članstvom imat će pravo prvokupa sve do dana odigravanja utakmice, dok će eventualno preostale ulaznice nakon toga biti dostupne u slobodnoj prodaji.

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Cijene ulaznica kreću se od 30 do 80 eura. Za mjesto na sjevernoj tribini potrebno je izdvojiti 30 eura, dok ulaznica za Zapad Premium stoji 80 eura. Kupnja će biti moguća putem interneta, u Odjelu za članstvo na Poljudu te u Hajdukovim fan shopovima u Jokeru, Mall of Splitu, na Rivi, u Makarskoj i Zadru.

U slučaju da ulaznica bude i na dan utakmice, prodavat će se na blagajnama oko stadiona, koje bi trebale biti otvorene od 15 sati. Klub je osigurao i pogodnosti za djecu do 14 godina, koja će na tribinama Istok, Zapad i Zapad Premium moći kupiti ulaznice uz 50-postotni popust.

Djeca mlađa od dvije godine mogu ući na stadion bez ulaznice. Na obiteljskoj tribini Jug ulaznica za dijete do 14 godina stoji pet eura, uz uvjet da je u pratnji najmanje jedne odrasle osobe, koja za svoju ulaznicu mora platiti 30 eura.

Hajduk je ove godine zabilježio osjetan pad interesa za pretplate. U odnosu na prošlu sezonu broj obnovljenih pretplata manji je za više od 30 posto. Lani je nakon isteka roka za obnovu klub imao 13.200 pretplatnika, dok je ovogodišnji odaziv znatno slabiji, unatoč tome što pretplata uključuje i ulaznice za europske utakmice.

Među razlozima slabijeg interesa ističe se i povećanje cijena pretplata. Tako je godišnja pretplata za istočnu tribinu poskupjela s 220 na 286 eura, dok je cijena pretplate za zapadnu tribinu porasla s 264 na 343 eura.