Hajduk nakon 16 godina u europskim skupinama? Ovo su mogući protivnici

Conference League 10. tra 2026
HNK Hajduk Split

Navijači Hajduka čekaju na europsku jesen već 16 godina, a prema aktualnim projekcijama, splitski klub mogao bi kroz povoljan rasplet izboriti plasman u grupnu fazu Konferencijske lige.

Sve ovisi o finalu Kupa Hrvatske između Dinama i Rijeke. Ako Dinamo osvoji trofej, Hajduku bi se kao drugoplasiranoj momčadi SuperSport HNL-a otvorila mogućnost igranja u kvalifikacijama za Europsku ligu, uz “sigurnosnu mrežu” koja bi u slučaju ispadanja značila nastavak natjecanja u Konferencijskoj ligi.

To bi bio povratak Hajduka u skupine europskog natjecanja prvi put nakon 2010. godine, kada su igrali Europsku ligu protiv Zenita, Anderlechta i AEK-a.

Prema projekcijama, Hajduk bi bio smješten u peti jakosni šešir, što bi značilo zahtjevne protivnike u potencijalnoj grupnoj fazi Konferencijske lige, koja se igra u ligaškom formatu sa šest utakmica protiv različitih rivala.

Nakon grupne faze, natjecanje nastavlja 24 momčadi, pri čemu osam ide izravno u osminu finala, a ostali razigravaju za prolazak dalje.

Sve oči sada su uprte u finale Kupa, koje bi moglo otvoriti put Hajduku prema povratku velikih europskih utakmica na Poljud.

