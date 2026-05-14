Hajduk kreće u sezonu za vrijeme SP-a, evo što ih čeka

HNK Hajduk Split

Zahvaljujući Dinamovoj pobjedi protiv Rijeke u borbi za Rabuzinovo sunce Hajduk se ovog ljeta vraća europskim izazovima u Europskoj ligi nakon što je sezonu SHNL-a završio kao doprvak. Put do grupne faze neće biti lagan jer Splićani kreću već od prvog pretkola, a prve utakmice igraju 9. i 16. srpnja, dok će protivnika doznati 16. lipnja na ždrijebu u Nyonu.

Zahvaljujući koeficijentu 10.000, Hajduk bi trebao imati status nositelja u prvom pretkolu, što mu donosi povoljniji ždrijeb i potencijalno lakše suparnike poput Vestrija, Derry Cityja, Aluminija ili Žiline.

Ako ne uspije u prvom pretkolu Europske lige, Hajduk natjecanje nastavlja u drugom pretkolu Konferencijske lige, čime je osigurao barem još dvije europske utakmice.

Za plasman u grupnu fazu Konferencijske lige Hajduk mora proći tri pretkola, dok bi za ulazak u grupnu fazu Europske lige morao uspješno preskočiti čak četiri prepreke.