Hajduk je slavio protiv Žiline, a ovo su ostali rezultati 1. pretkola Europske lige

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Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Nogometaši Hajduka uspješno su otvorili novu europsku sezonu i napravili velik korak prema plasmanu u sljedeću rundu, a osim hrvatskih predstavnika, 1. pretkolo Europske lige danas je igralo još deset klubova.

U prvoj utakmici prvog pretkola Europske lige, Bijeli su na ispunjenom Poljudu svladali slovačku Žilinu s 2:0.

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Splićani su poveli u 22. minuti preko Roka Brajkovića, dok je konačan rezultat i mirniji uzvrat osigurao novopridošli Dalisson pogotkom na samom otvaranju drugog poluvremena, u 49. minuti. Uzvratni susret u Slovačkoj na rasporedu je za tjedan dana.

U ostalim susretima igranim u ovom terminu, najuvjerljiviji je bio azerbajdžanski Qarabag, koji je na domaćem terenu s visokih 3:0 nadigrao islandskog drugoligaša Vestri i praktički riješio pitanje prolaska.

Neizvjesne utakmice bez pogodaka odigrali su ukrajinski Dinamo Kijev (koji je zbog ratnih okolnosti bio domaćin na neutralnom terenu) protiv rumunjske Universitatee Cluj te moldavski Šerif protiv slovenskog Aluminija.

Golijada je viđena u Sofiji, gdje je CSKA s 3:2 slavio protiv irskog Derry Cityja, dok je mađarski Ferencvaros u samoj završnici iščupao veliku 2:1 pobjedu na gostovanju kod Vojvodine u Novom Sadu.