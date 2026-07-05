Hajduk je ova dva igrača definitivno prekrižio: Nisu na popisu za Europu

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk u četvrtak otvara europsku sezonu protiv Žiline u 1. pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu, a trener Gonzalo Garcia predao je popis igrača na kojem nema iskusnih veznjaka Filipa Krovinovića i Huga Guillamona.

Za razliku od suspendiranog Marka Livaje koji je uredno prijavljen, ovaj dvojac definitivno je maknut iz natjecateljskog kadra.

Oglasio se Hajduk: Livaja je odbio trenirati s momčadi, sutra pada konačna odluka Livaja je danas trebao doći na trening Hajduka – nije se pojavio

Klub je još krajem svibnja obavijestio obojicu da na njih ne računa. Budući da imaju ugovore do ljeta 2027. godine, strogi propisi FIFA-e obvezuju Hajduk da im omogući treniranje s prvom momčadi, no sportski direktor Robert Graf i trener Garcia čvrsti su u stavu da im neće dati ni minutažu u novoj sezoni.

Dvojcu se nudi izlaz kroz ljetni mercato koji traje do kraja kolovoza. Put kako riješiti ovu situaciju već je pokazao stoper Zvonimir Šarlija, koji je bio u istom statusu, ali je s prvim danom srpnja dogovorio sporazumni raskid i potražio novi klub.