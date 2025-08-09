Hajduk i Rijeka saznali tko će im dijeliti pravdu u uzvratnim utakmicama

Podijeli :

Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Rijeka i Hajduk idućeg tjedna traže ulazak u playoff Europske i Konferencijske lige.

Rijeka će u utorak od 20:45 u Irskoj pokušati nadoknaditi poraz 1:2 s Rujevice, a sudac na toj utakmici bit će Rumunj Marian Alexandru Barbu. Pomagat će mu George Florin Neacșu i Imre Laszlo Bucsi. U VAR sobi će također biti dva Rumunja, Cătălin Sorin Popa i Adrian Sorin Costreie.

Hajduk je na rasprodanom Poljudu u prvoj utakmici svladao albanski Dinamo City 2:1. Uzvrat igraju u četvrtak od 20:45, a sudit će im Denys Shurman iz Ukrajine iz koje dolazi i ostatak sudačke ekipe. Pomoćnici će biti Viktor Nyzhnyk i Svitlana Hrushko, dok su u VAR sobi Viktor Kopiyevsʹkyy i Andriy Kovalenko.