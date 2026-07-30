Hajduk emotivnom porukom na mrežama najavio uzvrat protiv Pafosa

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HNK Hajduk Split

Hajduk je na društvenim mrežama najavio večerašnju uzvratnu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Europa ligu protiv Pafosa (19 sati) u Limassolu.

Hajduk na Cipru brani prednost od 2:0 iz prve utakmice na Poljudu, u kojoj su strijelci bili Michele Šego i Dario Melnjak.

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Pafos domaće utakmice igra u svom matičnom gradu Pafosu, ali europske susrete igraju na stadionu Alphamega u Limassolu budući da njihov stadion ne zadovoljava kriterije za odigravanje europskih utakmica. Hajduk je u srijedu na glavnom terenu odradio posljednji trening uoči današnje utakmice.

Trener Gonzalo Garcia u odnosu na prošli susret ne može računati na Roka Brajkovića koji je zadobio tešku ozljedu koljena na jednom od posljednjih treninga. U kadru će po prvi put u novoj sezoni imati Niku Sigura koji je propustio pripreme i prve tri utakmice zbog nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Sudačka četvorka za ovaj susret dolazi iz Poljske. Glavni sudac je Pawel Raczkowski, pomagat će mu Marcin Boniek i Bartosz Heinig, a četvrti sudac je Patryk Gryckiewicz.

VAR sudac je Stuart Attwell iz Engleske, a asistent VAR suca Piotr Urban iz Poljske.

“Al’ ima nas još uvik, šta živimo za snove”, poručili su Bijeli uz fotografiju i osnovne informacije o uzvratu s Pafosom.