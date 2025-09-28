Gotovo je, Dinamo je saznao hoće li igrati utakmicu u Srbiji

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Ta je utakmica bila pod znakom pitanja.

Dinamo je u prvom kolu Europske lige s 3:1 svladao turskog velikana Fenerbahče i trenutno je druga momčad na ljestvici.

U idućem kolu, Dinamo gostuje kod izraelskog Maccabi Tel Aviva u Bačkoj Topoli, a ta je utakmica bila dovedena pod znak pitanja.

No, kako javljaju Sportske novosti izbacivanja Izraela neće biti tako skoro te će se ova utakmica odigrati.

Pišu i da sastanka Izvršnog odbora Uefe neće biti idućeg tjedna pa samim time potencijalno izbacivanje ne može se ni dogodizi prije odigravanja utakmice Dinama i Maccabija