Garcia uoči Pafosa: Treba nam najbolji Livaja

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Pred nogometašima Hajduka novi je europski ispit. U četvrtak od 21 sat na Poljudu u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige dočekuju ciparski Pafos. Uoči susreta, novinarima se obratio trener "bijelih" Gonzalo Garcia, koji je naglasio kako iznimno cijeni nadolazećeg protivnika.

Govoreći o snazi Pafosa, Garcia je podsjetio na njihove prošlosezonske nastupe u najelitnijem europskom natjecanju te najavio bespoštednu borbu na terenu.

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“To je momčad koja je igrala Ligu prvaka i sa svima su se dobro nosili. Imaju dosta kvalitete, iskustva, dobrog trenera. Čeka nas neugodna i iskusna momčad. Gledali smo njihove utakmice od prošle sezone i njihove prijateljske utakmice. Očekujem da budemo konkurentni, da se natrećemo, pokažemo kvalitetu”, rekao je strateg Hajduka.

Uspoređujući stil igre ciparskog sastava s protivnicima iz domaćeg prvenstva, Garcia ističe prilagodljivost svoje momčadi.

“Prošle sezone su sa svima igrali dobre utakmice. Mi smo navikli igrati protiv zatvorenih momčadi. Mislim da smo momčad koja ima rješenja ovisno o stanju na terenu. Spremni smo na sve što se može dogoditi tijekom utakmice.”

Mnogi u ovom dvomeču traže favorita, no Garcia ne prihvaća ulogu autsajdera, ali ni favorita, osvrnuvši se pritom na prethodnu rundu protiv slovačke Žiline.

“Ne mislim da smo bili favoriti protiv Žiline. Ranije se ispadalo od slovačkih momčadi. U Europi nema favorita. Moramo odigrati našu utakmicu, biti kao momčad. Ako bude tako, imamo veliku šansu, ali i obratno.”

Analizirajući izvedbu iz dvoboja sa Žilinom, Garcia se dotaknuo razdoblja u kojima je momčad patila, no konačnim je dojmom i dalje iznimno zadovoljan.

“Teško je u obje utakmice imati totalnu kontrolu. Kreirali smo dosta prilika. Žilina je u prvoj utakmici imala dvije prilike, a u prvom poluvremenu u Slovačkoj jedan udarac. Imali smo problema u 25 minuta uzvratne utakmice. Mislim da smo od 180 minuta imali problema u 25. To je za mene fantastično. Ne vjerujem da će tako biti protiv Pafosa. Nadam se da ćemo u tim trenucima dobro reagirati.”

Cilj za prvu utakmicu na Poljudu sasvim je jasan – ostvariti prednost pred vlastitim navijačima, iako je svjestan da odluka pada u uzvratu.

“Dvije su utakmice. Kada prvu igraš kući, pred svojim navijačima, to je prilika da pokrenemo stvari u našem smjeru. Ići ćemo po pobjedu. Ako ostvarimo dobar rezultat to će nas gurnuti u bolju poziciju, ali i ako ne bude tako čeka nas uzvrat na Cipru.”

Strateg Splićana s velikim je poštovanjem govorio o najvećoj zvijezdi protivničkog sastava, proslavljenom brazilskom stoperu Davidu Luizu.

“Sjajan igrač, igrao je u odličnim momčadi. Igrao je za Brazil, najveću nogometnu momčad. Ima 39 godina, a radi kao da ima 15. To je ono što igrače čini legendama, da stalno imaju glad i motivaciju za dalje.”

Na samom kraju, Garcia se dotaknuo statusa prvog imena Hajduka, Marka Livaje, te njegovog eventualnog nastupa u početnih 11.

“Ne govorim nikad o tome. Sretan sam kako radi, pokušava se vratiti u momčad. Treba nam najbolji Livaja, da ima glad, motivaciju i energiju. Vidjet ćemo hoće li igrati sutra”, zaključio je Garcia.